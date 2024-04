Basket serie B. Stosa, due punti importanti in chiave playoff

Quella della Stosa contro Sette Laghi Gazzada è una vittoria che rappresenta un passo avanti importante verso l’obiettivo playoff. I 2 punti conquistati contro i varesini, uniti alla sconfitta al fotofinish di San Miniato contro la capolista Saronno, consentono alla compagine rossoblù di portarsi a +2 sui pisani quando mancano ancora due giornate al termine del play in gold di serie B Interregionale. Considerato che i rossoblù sono anche in vantaggio negli scontri diretti con l’Etrusca, si può dire che la qualificazione agli spareggi promozione è veramente a un passo.

La Virtus potrebbe festeggiare già sabato prossimo in caso di successo a Casale Monferrato, oppure domenica qualora San Miniato dovesse perdere a Pavia. È chiaro che in primis i rossoblù devono pensare a loro stessi perché adesso è tutto nelle mani di Olleia e soci. La Stosa veniva da tre sconfitte consecutive e dopo il ko di Pavia sembrava che la corsa playoff potesse compromettersi. Invece contro Gazzada è arrivato un grande successo, San Miniato ha perso in casa e quello che una settimana prima sembrava un miraggio è diventato adesso un obiettivo più che concreto. Vincere fa sempre bene, ma in questo caso è stato salutare per i virtussini che hanno ritrovato punti, morale e consapevolezza. La preparazione alla sfida di sabato a Casale Monferrato inizia già oggi: la Stosa infatti tornerà in palestra stamattina e oggi pomeriggio per la doppia seduta. Da verificare gli acciacchi di Dal Maso e Bartoletti che però non preoccupano lo staff. Nel Monferrato i rossoblù si troveranno di fronte la formazione che solo tre settimane fa giocò un brutto scherzo ai senesi al PalaCorsoni, in una gara in cui la Virtus concesse ben 57 punti in appena 20 minuti ai piemontesi, perdendo alla fine di 2 lunghezze dopo un tentativo estremo di rimonta. Da tenere d’occhio sabato sera ci sarà in particolare la coppia De Ros-Formenti.