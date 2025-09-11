Basket serie b. Svolta nel 3° quarto. L’OraSì piega. Fidenza in casa

Ancora una vittoria nel precampionato dell’OraSì. La squadra di Auletta, infatti, si impone 63-53 contro la Foppiani Fulgor Fidenza che milita nell’altro girone, quello A, della serie B Nazionale ed è comunque un test probante in vista dell’inizio del campionato che per l’Ora Sì sarà domenica 21 settembre, alle 18, al PalaCasoria contro la formazione locale. Buon primo quarto dei bizantini che chiudono 19-13 ma all’intervallo lungo sono sotto 29-31 in virtù di appena 10 punti ottenuti nel secondo parziale contro i 18 degli emiliani. Nel terzo quarto, però, la formazione ravennate si riscatta prontamente: il punteggio resta comunque molto basso ma a fronte dei 19 punti segnati, l’OraSì ferma la Fulgur ad appena 9 realizzati e questo pesa decisamente nell’economia globale dell’incontro: infatti i romagnoli terminano con 8 punti di vantaggio (48-40) e mantengono, anzi incrementano, il divario anche nell’ultimo quarto. L’OraSì si impone 15-13, vincendo così la sfida con 10 punti di margine. Ovviamente poco pingue il bottino individuale: l’unico ad essere andato in doppia cifra è Paolin che arriva a 10 punti, seguito a quota 9 dal solito Jakstas. Tabellino: Naoni 4, Feliciangeli 5, Brigato 8, Morena 3, Ghigo 5, Paolin 10, Jakstas 9, Paiano 5, Dron 6, Cena 8, Baroni, Flan. All. Auletta. Parziali: 19-13, 29-31, 48-40.

u.b.