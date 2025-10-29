Basket Serie B, svolta Rimadesio. Festa contro Piazza Armerina. Quarto successo in sette partite

Dopo sette partite giocate diventa positivo il “record“ della Rimadesio che contro Piazza Armerina colleziona il quarto referto rosa pareggiando il numero di vittorie in volata dopo quella di Capo d’Orlando e le sconfitte di Treviglio (al supplementare come la partita di sabato del Paladesio) e Piacenza contro l’Assigeco. Non sono mancate le cose da “limare“ nei finali punto a punto (si veda il fallo di Tarallo sul tiro da tre di Colussa con la Rimadesio avanti proprio di tre lunghezze al 40’) ma, si sa, è proprio questo uno degli aspetti “contro“ del fatto di essere una squadra giovane, come ha sottolineato in sala stampa Daniele Quilici. "Ma ce ne sono anche tanti positivi e penso alla freschezza, all’entusiasmo che hanno ragazzi così anche quando le cose non vanno benissimo o la stanchezza si accumula nelle gambe come nell’over-time". "Abbiamo battuto una squadra di grande valore. Siamo stati poco precisi su alcune cose che avevamo preparato, ma ci torneremo sopra in palestra.

L’aspetto su cui non abbiamo alcun dubbio è che questi ragazzi hanno temperamento, carattere e sanno usare la testa nei momenti cruciali e scavare piccoli solchi durante il match". La Rimadesio, infatti, in più di un’occasione ha tentato la fuga toccando nel corso del secondo quarto anche il massimo vantaggio di dieci lunghezze (36-26) immediatamente rintuzzato dai siciliani. E nella serata in cui il trio Munari-Conte-Elli (tutti e tre oltre i 14 di media in questo primo scorcio) ha viaggiato sotto gli standard, spiccano le prestazioni di Bartninkas (nella foto, sontuoso con i suoi 22 punti più 11 rimbalzi), di Tarallo (12 ma 8 nel solo primo quarto) e del solito Giarelli (11).

Ma per i bluarancio è già il momento di tornare in campo perché è in arrivo il secondo turno infrasettimanale dell’anno ancora una volta in trasferta a Fidenza contro la Foppiani Fulgor che contrariamente all’exploit della passata stagione con i suoi giovani della Juniores, ha iniziato l’annata col freno a mano tirato e con due punti staziona nei bassifondi della classifica, battuta sabato dalla capolista Legnano. Palla a due stasera alle 21 al PalaPatrizzoli. Poi, per il terzo sabato consecutivo, si tornerà al PalaDesio per la sentita sfida contro Omegna. Ma questa volta si giocherà alle 18.