Basket Serie B. Tarallo e Conte spingono Desio. La Novipiù Casale deve arrendersi

Elli ha problemi di falli ed esce dalla partita, Spinelli è fuori per infortunio, Munari va a intermittenza (ma alla fine “scrive“ 18) e allora, questa volta, contro la Novipiù Casale Monferrato ci pensano Tarallo e soprattutto Conte (top scorer con 25 punti, in foto) il quale con una scarica di tre triple in quattro azioni spedisce definitivamente al tappeto la squadra di Corbani che nonostante gli zero punti in classifica (ma quella del PalaDesio è la quarta sconfitta in volata o quasi per loro) resiste fino alla fine mettendo in difficoltà i bluarancio. Che sanno però districarsi bene da una situazione che poteva diventare complessa (82-79 al 38’) e piazzare il guizzo al momento giusto che vale la seconda vittoria casalinga di fila (e sabato si gioca sempre a Desio con Piazza Armerina) e la terza in generale che piazza i ragazzi di Quilici a metà classifica "…abbastanza lontani dal fondo. Il bicchiere in questo primo scorcio di campionato è mezzo pieno e ci permette di guardare con ancora maggiore ottimismo al prossimo impegno, superato bene questo ciclo intenso di tre gare in sette giorni" spiega il coach toscano. "Siamo contenti prima di tutto perché si è vinto".

Ro.San.