Basket serie B, turno infrasettimanale al palasport alle 20,30. Arriva la capolista Fidenza. Benedetto: "Sfida determinante»

"E’ una partita che per noi diventa determinante, affrontiamo una squadra forte e la classifica lo dimostra, ma dobbiamo provare in tutti i modi a portarla a casa".

Questa sera (ore 20.30) Ferrara Basket torna a giocare tra le mura amiche della Bondi Arena e lo fa contro la capolista Fidenza, in una gara da cercare di vincere ad ogni costo per muovere una classifica che vede i biancazzurri fermi a quota 16 punti da un mese esatto. "Ci arriviamo con un giorno in più di allenamenti, loro hanno giocato domenica e sono riuscito ad andare a vederli dal vivo – spiega il tecnico biancazzurro Giovanni Benedetto –, è il momento di toglierci di dosso le scorie negative derivanti dalle ultime tre sconfitte. In casa soprattutto dobbiamo cercare di riprendere il nostro cammino, sicuramente il mercoledì non è il giorno migliore per il nostro pubblico, ma contiamo che ci stiano vicino in questi quaranta minuti che per noi sono davvero importanti".

Ancora in attesa di novità dal mercato, stasera Ferrara avrà dalla sua un Sankaré in più, ma certamente le chance di vittoria non potranno dipendere dal giovanissimo talento di scuola Vis, che una mano però potrà darla. "All’andata esprimemmo per lunghi tratti una buona pallacanestro – le parole del vice Marco Castaldi –, poi nel finale abbiamo buttato alle ortiche il vantaggio che avevamo accumulato. Fidenza è una squadra con un bel mix di giovani ed esperti, hanno un settore giovanile importante alle spalle: in area hanno un totem di categoria superiore come Markovic e una serie di giovani protagonisti e assolutamente non di contorno".

"Ci auguriamo che i ragazzi abbiano preso consapevolezza degli errori commessi a Soresina – ha concluso lo staff tecnico biancazzurro –, non è vero che questo è un gruppo senza valori morali, ma lo è il fatto che sta vivendo un momento di grande difficoltà. La squadra ha subito delle batoste che hanno potuto scalfirne la fiducia, ma siamo convinti che con intensità ed entusiasmo potrà venirne fuori". Questa sera con la capolista l’occasione per centrare un successo che potrebbe aprire nuovi scenari in ottica futura.

Jacopo Cavallini