Basket Serie B. Una Rimadesio in forma attende Piazza Armerina

Secondo di tre sabati consecutivi al PalaDesio per la Rimadesio che dopo il “referto rosa“ contro Casale e prima del big-match del 1° novembre contro la Paffoni Omegna (ma prima ancora c’è l’infrasettimanale di Fidenza), ospita questa sera alle 20.30 la neo-promossa Siaz Basket Piazza Armerina che arriva in Brianza con un record di due vittorie (entrambe casalinghe) e quattro ko. Leggermente migliore quello dei bluarancio in perfetto equilibrio (3-3), reduci da due successi interni dopo il ko all’esordio contro Vigevano. Coach Quilici, a differenza di sette giorni fa, potrà però contare stasera sull’organico al completo. Rientra infatti Francesco Spinelli (foto) che aveva saltato la gara contro la Novipiù Monferrato per una leggera distorsione alla caviglia in allenamento.

In Serie C è in programma nel weekend il sesto turno di stagione regolare. Ci sarà, per i giocatori, da smaltire in fretta le fatiche accumulate nell’infrasettimanale che giovedì ha avuto una “coda“ con il posticipo del PalaSomaschini che segna una nuova sconfitta per il Basket Seregno battuto in casa dal Rondinella Sesto San Giovanni 83-74. La squadra di coach Gilberto Spinelli tornerà subito in campo questa sera al PalaIseo contro Pallacanestro Milano. Stesso orario, alle 21, per la Galvi Lissone che vuole tornare immediatamente al successo, dopo il ko di Cermenate mercoledì, al PalaFarè contro Settimo Milanese. Palla a due nel tardo pomeriggio (18.30) per la Fortitudo Busnago nel girone D in terra bresciana contro Gussago.

Ro.San.