Basket serie b. Use Computer Gross a Casale Monferrato. Abc al Pala Betti contro Savigliano

È fissato alle 21 di questa sera la gara tra l’Use Computer Gross e il Junior Casale, appuntamento che andrà in scena a Casale Monferrato. Dopo la vittoria di sabato scorso contro Gazzada ad attendere la squadra di Valentino è una trasferta dura e complicata, lo stesso coach ha tenuto a sottolinearlo. "Affronteremo una società storica come Casale - spiega - per noi è una trasferta sicuramente impegnativa contro una squadra strutturata per arrivare ai playoff e che ancora non ha esordito in questa seconda fase vista la gara vinta a tavolino a San Miniato". "Dobbiamo scendere in campo con l’idea di mettere grande aggressività difensiva nelle situazioni di uscita e cercare di disinnescare le situazioni di pick&roll di De Ros lavorando di squadra e trovando quella tranquillità in attacco nel costruire i tiri che vogliamo. Sappiamo che non sarà semplice, ma andiamo a giocarci la nostra partita". Altro giro altra corsa anche per l’Abc Castelfiorentino che domenica alle 18 sfida il Savigliano, in quello che è a tutti gli effetti un altro scontro di vitale importanza in chiave salvezza. Cercare di ripetere quanto fatto di buono nella gara di venerdì scorso è uno dei primi obiettivi. In vista di questa significativa gara continuano a essere in forse sia Cantini che Nepi, il cui recupero sarà fondamentale per l’economia di questa seconda fase dell’Abc.