BASKET SERIE B. Use Computer Gross: gara super delicata. L’Abc vuole il riscatto

Dopo il ko in casa di sabato scorso contro il Quarrata, l’Use Computer Gross arriva a giocarsi punti importanti contro il Cecina. L’appuntamento è fissato per oggi alle 21. La squadra guidata da Andrea Da Prato si trova momentaneamente al secondo posto a quota 22 punti, dietro alla capolista Virtus Siena. Una gara che ha in palio punti importanti e decisivi, come sottolineato anche da coach Luca Valentino. "L’obiettivo che ci poniamo è crescere all’interno della settimana e quindi in queste due partite. A Cecina affrontiamo la prima delle due partite che possono essere etichettate come proibitive ma, come visto dagli ultimi risultati, questo è un campionato equilibrato che non dà per scontato niente".

Per la sesta giornata del girone di ritorno l’Abc Castelfiorentino tornerà invece al PalaBetti a distanza di un mese per ospitare lo Scuola Basket Arezzo nella seconda delle tre sfide a distanza ravvicinata, che si concluderanno sabato con la trasferta a Serravalle Scrivia. Una gara molto delicata per l’Abc per riacquisire la fiducia dopo la brutta batosta subita nel derby di San Miniato. Per questo la gara con l’Arezzo, che si presenterà al PalaBetti sulla scia del successo interno ai danni di La Spezia, rappresenta oggi uno spartiacque importantissimo.