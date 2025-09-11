Basket Serie B. Usmate è già carica. Melzo “asfaltata“

Buona la prima per l’AS Medical Usmate, che in amichevole ha vinto nettamente la sfida contro Melzo (66-33), facendo la voce grossa e confermando i prononistici che la danno tra le favorite in Serie B femminile. La compagine brianzola ha scelto di non fare tornei nel pre-campionato ma di passare tanto tempo in palestra allenandosi e scegliendo come test degli incontri non ufficiali. "Contro Melzo abbiamo dimostrato di avere delle buone individualità - racconta coach Pasquale De Sena - siamo appena all’inizio ma dobbiamo imparare a giocare di squadra. Abbiamo una giocatrice dominante come la lunga Micia Gatti, con il passare dei minuti l’abbiano innescata sempre di più. È un’arma tattica sulla quale stiamo insistendo, ma un conto è provarlo in allenamento, un altro è farlo in partita". Mancavano pedine importanti come Savini, Milani e Moro, ma Usmate ha ugualmente prodotto una grosse mole di lavoro mettendo in campo le situazioni provate nella prima settimana passata insieme. "All’inizio dell’incontro abbiamo sofferto l’aggressività e la fisicità delle nostre avversarie - dice sempre De Sena - poi abbiamo preso le misure. Un’ottima indicazione in quanto questo è stato il nostro punto debole nella passata stagione e sul mercato ci siamo mossi per ovviare a questo difetto. Hanno giocato molto bene i nuovi acquisti e le giovani, in particolare Silvia Sala. Venerdì 12 replicheremo affontando in casa alle 21 Vimercate, spero con la formazione al completo. Nel frattempo inseriremo dei nuovi giochi e cercheremo di affinare l’amalgama. Stiamo caricando molto sotto il profilo atletico, mi aspetto un passo avanti nella brillantezza fisica".

Ant.Gal.