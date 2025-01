Basket serie B2. Rimadesio in deficit. Pesi massimi assenti a Imola

Anche contro la Virtus Imola coach Edoardo Gallazzi dovrà fare a meno oltre che di Daniel Perez dell’esperto pivot Alberto Chiumenti che salta così la sua quarta gara consecutiva per i problemi alla schiena emersi nella settimana tra le sfide contro Mestre e San Vendemiano. Entrambe vinte. Una doppietta che però non è riuscita a dare slancio alla squadra bluarancio che poi ha infilato le due sconfitte casalinghe di fila. Comunque la classifica sorride ancora ai bluarancio (ottavi), costretti però a stringere i denti e scendere in campo senza i due preziosi compagni di squadra. E a Imola questa sera (palla a due ore 20.30), la mancanza dei centimetri e i chili di Chiumenti, ma anche quelli di Perez che resta la guardia di maggior stazza a disposizione, si faranno sentire al cospetto di un’avversaria che della fisicità fa la sua arma migliore. "La Virtus è dotata di uno dei quintetti più grossi del girone, con veri e proprio atleti in ognuno dei cinque ruoli. Va da sé che per come siamo oggi, è una squadra complessa da affrontare, tra l’altro su un campo caldo come quello del PalaRuggi" commenta Gallazzi. Diretta su LNP Pass. (in foto Albique)

Ro.San.