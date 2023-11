Basket serie BF Ayamarà Costone batte La Spezia

LA SPEZIA

39

SIENA

56

(12-10, 24-26, 30-43)

BASKET ACADEMY LA SPEZIA: Tronfi 3, Guerrieri 2, Maiocchi 9, Vittiman 2, Candelori 3, Serpellini 11, Ciufardi 7, Varone, Murgese, Maddau ne, Pini ne, Buselli ne. All. Bonanni

AYMARA’ COSTONE SIENA: Pierucci 6, Bonaccini V. 8, Sabia 6, Sardelli 6, Pastorelli 2, Rinaldi 20, Bonaccini G. 4, Sposato 2, Calugi 2, Zanelli, Nanni, Ginanneschi ne. All. Ferrini

Arbitri: Putaggio e Galiberti

LA SPEZIA – L’Aymarà Costone sbanca La Spezia al termine di una gara sempre sotto controllo, che le senesi hanno amministrato a loro piacimento nella seconda parte dell’incontro, dopo che la prima aveva visto le padrone di casa reggere il confronto. Con Federico Ferrini ancora a referto come primo allenatore, la formazione senese recupera all’ultimo la capitana Valentina Bonaccini, apparsa già in forma dopo lo strappo muscolare che l’ha vista fermarsi per 3 gare consecutive. Prime battute di gioco all’insegna dell’equilibrio, con il 1° quarto che si chiude con le padrone di casa avanti di 2, vantaggio questo che viene invertito all’intervallo con l’Aymarà che se ne va negli spogliatoi sul 24-26. Nella terza frazione le costoniane cercano a più riprese l’allungo e dopo il 27-33 del 25’, si passa al 27-36 del 27’. La Spezia sembra non reggere la spinta offensiva delle senesi, tanto che nell’ultima frazione l’Aymarà prende nettamente il sopravvento chiudendo sul +17. Ancora in evidenza la giovane Sara Rinaldi che termina con un bottino personale di 20 punti (2 bombe), conditi da 9 rimbalzi e 3 palle recuperate; unico neo lo 03 dalla lunetta, ma che non macchia una prestazione super da mvp dell’incontro. Questo il commento a caldo di coach Ferrini: "Quando abbiamo aumentato l’intensità difensiva, siamo scappati via, subendo solo 6 punti nella terza frazione, 15 in totale nell’arco degli ultimi 2 quarti, e qui la differenza l’ha fatta la determinazione con cui siamo rientrati in campo dopo l’intervallo".

R.R.