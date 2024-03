Basket serie B/F. Aymarà Costone ko. Ma i playoff non sono a rischio

S. GIOVANNI VALD.

56

SIENA

41

NUMBER 8 S.GIOVANNI V.NO: Baggiani 10, Cellai, Innocenti 18, Gabbrielli 24, Campagnano 2, Tognaccini G.2, Casucci, Lacitignola ne, Bianchi ne. All. Venturi

AYMARA’ COSTONE SIENA: Sardelli, Sabia 9, Nanni 6, Pierucci 6, Bonaccini V. 3, Pastorelli 5, Rinaldi 7, Sposato 5, Posta, Zanelli, Calugi ne. All. Fattorini

Arbitri: Corso e Marinaro

Parziali: 7-10, 33-22, 35-27

SIENA – L’Aymarà Costone chiude con una sconfitta la regular season, incassando un ko ininfluente ai fini della classifica, in quanto le senesi, con la vittoria nello scorso turno casalingo contro la Pielle Livorno, avevano già in tasca il lasciapassare per i play off. Discorso diverso invece per le avversarie, obbligate a vincere per inseguire fino all’ultimo secondo l’8° e ultimo posto disponibile nella griglia. E le valdarnesi, grazie a questo successo, si appropriano dei play off, a scapito di Piombino, terminato a pari punti (14), ma con i confronti diretti entrambi a favore della Number 8. Non parte male la squadra senese che però accusa il ritorno delle padrone di casa, sospinte da motivazioni diverse rispetto alle ragazze di coach Fattorini che cercano di dare un senso al confronto con avversarie disposte a fare la voce grossa per l’enorme posta in palio. Ed è così che si arriva all’intervallo con San Giovanni Valdarno avanti di 11 lunghezze, un vantaggio che si riduce a 8 punti al termine della 3ª frazione dove però le costoniane non riescono a essere incisive come vorrebbero. Nell’ultima frazione poi, la Number 8 riallunga grazie ai canestri di Innocenti (18), davvero scatenata, come del resto Gabbrielli, miglior realizzatrice dell’incontro con 24 punti. Adesso ci saranno ben due settimane prima di affrontare gara-1 dei play off dove l’Aymarà se la dovrà vedere con la 2ª in classifica, vale a dire la Nico Basket di Ponte Buggianese.

R.R.