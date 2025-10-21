Basket serie B/F. Terza vittoria di fila: il Costone guida la classifica

COSTONE

74

PIOMBINO

70

COSTONE: Samokhvalova 21, Miccoli 15, Gandolfi ne, Zanelli ne, Casini 2, Bonaccini G. ne, Sposato, Pierucci, Bonaccini V. 7, Nanni 5, Sabia 8, Kazantseva 12. Allenatore Fattorini.

PIOMBINO: Azzola 19, Piaggerelli, De Kock 15, Montella 10, Morganti 3, Tanganelli 2, Candelori 5, Patriarca, Mazzucco, Quaratesi, Alfonsi, BO: assini 5. Allenatore Biancani.

Arbitri: Lodovichi, Labed.

Parziali: 22-23, 43-31, 56-47.

SIENA – Tre vittorie in altrettanti incontri di campionato e primato in classifica insieme a Firenze Basketball Academy. Avvio di campionato super per l’Oleificio Toscani Costone che, domenica, ha battuto al PalaOrlandi il Basket Golfo Piombino per 74-70, in quello che era lo scontro al vertice che metteva in palio il primato in graduatoria: un’affermazione che permette alle senesi di restare in vetta, a punteggio pieno e in coabitazione proprio con Firenze che, sabato, era passata sul parquet della Pielle Livorno con un sonoro 62-38. Prova di carattere e determinazione quella del Costone con Piombino. Dopo un avvio piuttosto opaco, con troppi errori e distrazioni in difesa, la squadra allenata da David Fattorini metteva a posto le cose nel secondo quarto dove concedeva solo 8 punti alle portuali. In attacco ci pensavano Samokhvalova, Miccoli e Kazantseva a fare la voce grossa, chiudendo rispettivamente a quota 21, 15 e 12 punti. L’Oleificio Fiorentini amministrava bene nel terzo periodo ma vedeva riaprire la partita nell’ultimo quarto, quando l’attacco costoniano si fermava e Piombino ne approfittava per rifarsi sotto. Alla fine però il risultato sorrideva alle senesi ed arrivava una vittoria importante che deve dare tanto morale al Costone, atteso adesso ad un’altra prova del fuoco: sabato prossimo alle 19 sfida a Perugia, una delle grandi favorite del campionato.

AF