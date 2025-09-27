Basket serie C. 4 Torri riceve. Molinella. Argenta a Piacenza

Prima giornata di campionato per la Sima Bio Argenta di coach Bolognesi, che oggi alle 18,30 sarà a Piacenza. "Ci apprestiamo ad affrontare una squadra neopromossa – spiega Bolognesi – che avrà dalla sua parte un gruppo collaudato, e tanto entusiasmo. In estate hanno aggiunto due giocatori di assoluto valore per la categoria, che li rende una squadra difficile da affrontare.

Le ultime settimane sono state molto intense, abbiamo cercato di assimilare i concetti del nuovo modo di giocare. I segnali sono positivi, siamo pronti per la sfida".

Nello stesso girone, in campo anche la neopromossa Despar 4 Torri, che oggi al Pala Aeffe sfida una delle prime della classe. Ad attendere i ragazzi di coach Dalpozzo, infatti, ci sarà subito un avversario di spessore per la categoria, il Molix Molinella di coach Baiocchi, che nella scorsa stagione si è arreso ai quarti di finale playoff, in gara 3 contro Scandiano. C’è tanta attesa, invece, in casa Despar 4 Torri per vedere l’esordio in campionato, dopo una preseason di grande lavoro, che ha visto gli estensi scontrarsi già con Molinella e calare alla distanza in una gara intensa. Palla a due alle 19.