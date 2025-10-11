Basket serie C. 4 Torri e Argenta in casa contro Zola e Molinella

Ritorna tra le mura amiche la Despar 4 Torri, rinvigorita dopo la vittoria sofferta nel derby sul

campo di Argenta.

I granata stasera alle 19 attendono la Preven Francesco Francia di Zola Predosa, per la terza giornata di Serie C. I bolognesi guidati da coach Andrea Mondini, candidati a un campionato da protagonisti, hanno dovuto cedere il passo alla Sg Fortitudo al debutto in stagione: ma si sono rifatti prontamente con il rotondo successo casalingo contro Piacenza nello scorso turno.

La Despar, con la vittoria di Argenta, ha invece ritrovato entusiasmo e la fiducia nei propri mezzi, dopo il passo falso della brutta sconfitta interna all’esordio con Molinella: i granata proveranno in ogni modo ad arginare la Preven. Appuntamento al Pala Aeffe alle 19. La Despar 4 Torri nel frattempo saluta e ringrazia Alessandro Caselli, che per sopraggiunti motivi professionali non potrà più prendere parte alla stagione 2025-2026 con i colori granata.

Tutta la società augura ad Alessandro il meglio per il futuro lavorativo e professionale, e lo

ringrazia per le due stagioni trascorse insieme, coronate dalla promozione in serie C.

Per quanto riguarda la Sima Bio Argenta, dopo il ko casalingo contro i granata, oggi gioca nuovamente in casa, alle 19, contro Molinella, una delle big del girone.

Gara sulla carta proibitiva per gli argentani, che dovranno essere perfetti per sperare di giocarsela.

re. fe.