Basket serie C. 4T completa lo staff

Bergamini preparatore atletico e Marianti Spadoni vice

di STEFANO MANFREDINI
18 agosto 2025
Confermato a pienissimi voti, Lorenzo Bergamini (nella foto), sarà ancora il preparatore atletico della Serie C e dell’Under 19 Gold della Despar 4 Torri, dopo l’ottimo lavoro svolto nella passata stagione, fondamentale per la vittoria del campionato.

Classe 1994, laureato in Scienze Motorie, Lorenzo conosce bene l’ambiente della pallacanestro, prima come giocatore e poi allenatore delle giovanili. Con la laurea si è dedicato alla preparazione fisica: è preparatore di base Fip, con vari corsi di formazione alle spalle su aspetti prestativi, di rieducazione motoria, e di prestazione e allenamento della forza. Oggi svolge principalmente il lavoro di personal trainer in libera professione a Rovigo, e contemporaneamente porta avanti l’attività di coaching online.

Ritorna invece sulla panchina della prima squadra Lorenzo Marianti Spadoni, che sarà il vice di coach Daniele Dalpozzo in Serie C per la prossima stagione, oltre a guidare da capo allenatore il gruppo Under 14 Silver. Classe 2000, Lorenzo è allenatore delle giovanili granata dal 2018. Nella scorsa annata ha condotto il gruppo Under 15 Silver, con ragazzi della Despar e della Vis 2008, e contemporaneamente affrontando il campionato Under 15 Eccellenza in collaborazione con Argenta.

