Basket serie C

Sarà Luca Bolognesi il nuovo coach scelto dalla Cestistica per guidare la prima squadra nel prossimo campionato di serie C. Argentano vero, “Bolo”, vanta trascorsi da giocatore di buon livello, culminato con un campionato di serie B, e finito indossato la maglia di Argenta vincendo la serie D. Inizia la carriera da allenatore ancora molto giovane, affiancando Daniele Dalpozzo come vice alla Cestistica, per poi passare a Sant’Agata e Faro Consandolo in Promozione.

Qualche anno fa accetta l’offerta di Molinella, con la quale guida i gruppi U17 e U20, e in ultima battura la DR3. Tanti anni nelle minors, sempre con profilo basso e a lavorare duro, per far crescere il gruppo di lavoro, a prescindere dalla categoria. Ora Luca ritorna dove tutto aveva avuto inizio, un gruppo di ragazzi giovani, e una salvezza da conquistare.

"Sono molto contento di accettare la sfida di tornare ad Argenta come allenatore, proprio dove avevo cominciato a sedere in panchina dopo tanto basket giocato – racconta Bolognesi –. Ritrovo una società che negli anni ha lavorato molto sul settore giovanile, grazie ad allenatori e staff di ottimo livello. Cercherò di proseguire il lavoro di coach Ortasi, per far crescere ulteriormente questo gruppo di lavoro. Ci auguriamo di avere il sostegno da parte dei nostri tifosi anche per l’anno ormai alle porte".