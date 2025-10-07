BASKET SERIE C: a rosignano arriva un altro successo. Tognazzi e Sereni lanciano la Fides

Due turni giocati nella serie C toscana di basket e la Fides Wetech’s è già in testa al girone B della Conference Nord Ovest con 4 punti, a braccetto con Castelfiorentino, Prato Dragons e San Vincenzo. Archiviata la larga vittoria con Bottegone, i gialloverdi di Serravalli e Dolfi cercavano conferme sul parquet della Valmec Rosignano. Un duro test anche per le assenze tra i montevarchini di Quaglia e Malatesta. Eppure il proverbiale cuore fidessino ha fruttato il prezioso successo per 79-77 ottenuto di fronte ad un avversario sempre in partita. Anzi, dopo aver recuperato più volte lo svantaggio, i padroni di casa vanno addirittura avanti nel quarto parziale e solo la gestione attenta della Wetech’s non consente loro di esultare alla sirena.

Tognazzi, miglior marcatore dei valdarnesi con 20 punti, seguito da Tommy Sereni con 18, sigilla dalla lunetta il secondo acuto di Montevarchi nel torneo. Sabato prossimo alle 18 la capolista ospiterà un altro team labronico, il Don Bosco Livorno, e vuol calare il tris.