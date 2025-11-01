Basket Serie C. Abc e le altre, il programma del week end
Sarà la Virtus Certaldo la prima a scendere in campo tra le squadre del circondario impegnate nel campionato di Serie...
Sarà la Virtus Certaldo la prima a scendere in campo tra le squadre del circondario impegnate nel campionato di Serie C. Stasera alle 18.30, infatti, i bianconeri sono attesi al Pala Balducci di Pontassieve dal Valdisieve. Una gara sulla carta alla portata dei ragazzi di coach Crocetti, con l’entusiasmo alle stelle dopo la prima vittoria stagionale colta contro il quotato Montevarchi.
Domani alle 18 toccherà invece a Folgore Fucecchio e Abc Castelfiorentino. La Boldrini Selleria riceverà il Cus Firenze con l’obiettivo di proseguire la propria marcia casalinga a punteggio pieno. Occhio, però, ai fiorentini che nell’ultimo turno sono riusciti a battere niente meno che l’Abc.
Gialloblù che ospiteranno a loro volta al Pala Betti di Castelfiorentino l’altra compagine del capoluogo fiorentino, l’unione sportiva Pino. I fiorentini, sempre sconfitti in trasferta, sono reduci da due sconfitte consecutive come la squadra di coach Paludi, che comanda comunque la classifica con otto punti insieme ad altre sei compagini.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su