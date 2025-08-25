Basket Serie C. Abc, su il sipario sul nuovo corso. Sono cinque gli acquisti da scoprire

Si alza il sipario sul nuovo corso dell’Abc Solettificio Manetti, targato Riccardo Paludi. Stasera alle 18.30 al Pala Betti di Castelfiorentino è infatti in programma il raduno del team valdelsano dell’ex tecnico della Pallacanestro Empoli, reduce da sei stagioni alla guida del Montevarchi con cui nell’ultimo campionato ha anche sfiorato la promozione in B Interregionale.

Categoria dalla quale invece l’Abc è appena retrocessa in Serie C e che vuole riconquistare quanto prima. A completare lo staff tecnico ci sono gli assistenti Claudio Calvani e Dario Chiarugi, il preparatore atletico Simone Garbetti e il fisioterapista Ciro Orabona. Per quanto riguarda l’organico, invece, oltre a conferme importanti come capitan Cantini, Corbinelli e Lazzeri sono cinque i volti nuovi: Berni dal Prato Dragons, Pedicone dal Taurus Jesi, Landi dall’Olimpia Legnaia, Mancini dalla Juve Pontedera e Torrigiani dal Costone Siena. Dal settore giovanile, poi, sono stati aggregati in pianta stabile alla prima squadra anche il classe 2007 Carzoli e il più giovane di un anno Garbetti.

Questa, comunque, la lista completa dei convocati per stasera. Play-maker: Lorenzo Berni (‘93); Alessio Cicilano (‘01); Cosimo Ticciati (‘07). Guardie: Giovanni Corbinelli (‘97); Cosimo Lazzeri (‘00); Jacopo Talluri (‘03); Andrea Marchetti (‘06); Cosimo Carzoli (‘07); Lorenzo Garbetti (‘08). Ali: Andrea Pedicone (‘01); Giovanni Landi (‘04); Pietro Cantini (‘99); Gianni Mancini (‘04). Pivot: Lorenzo Torrigiani (‘02).

Il precampionato dei gialloblù valdelsani inizierà domenica 14 settembre con la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Toscana – ’Trofeo Alfredo Piperno’, in programma alle 18 proprio al Pala Betti contro la vincente del turno preliminare tra Virtus Certaldo e Sei Rose Rosignano. A seguire gli eventuali impegni di Coppa o amichevoli che saranno successivamente organizzate dal sodalizio castellano. Ricordiamo che in campionato l’Abc è stata inserita nel girone C e inizierà la propria stagione domenica 28 settembre in casa contro il Don Bosco Livorno, che ha già ripreso ieri gli allenamenti in vista della nuova stagione.