Basket Serie C. Abc, un altro sigillo. Gialloblù imbattuti
ABC CASTELFIORENTINO 90 SANSEPOLCRO 79
ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Garbetti n.e., Lazzeri 11, Ticciati 3, Corbinelli 26, Talluri, Berni 17, Marchetti n.e., Cicilano, Landi 8, Cantini 12, Mancini 8, Pedicone 5. All.: Paludi. DUKES SANSEPOLCRO: De Angelis 11, Spillantini 9, Radchenko 10, Bazani 6, Meshvildishvili n.e., Menichetti 5, Hassan 16, Della Mora n.e., Terrosi 7, Zacchigna 15. All.: Bini.
Arbitri: Barbanti di Livorno e Putaggio di Firenze. Parziali: 24-16; 43-42; 70-51.
CASTELFIORENTINO – Prosegue la corsa a punteggio pieno dell’Abc Solettificio Manetti, capace di battere anche Sansepolcro grazie ad una prestazione sopra le righe in fase offensiva. Al Pala Betti finisce 90-79 con i gialloblù valdelsani che, costretti a fare a meno di Torrigiani ai box, trovano una giornata stellare al tiro (45% da tre, 54% da due), con Corbinelli a guidare la sinfonia castellana grazie ai 26 punti messi a segno. La chiave di volta della gara, però, arriva nel terzo quarto quando la squadra di coach Paludi decide di alzare l’intensità in fase difensiva e l’attenzione a rimbalzo. Dopo i 26 punti subiti nella sola seconda frazione, infatti, dopo l’intervallo lungo l’Abc alza il muro e con un parziale di 27-9 decide di fatto la sfida. Il più 19 con cui si apre l’ultima frazione permette infatti all’Abc di poter gestire senza troppi patemi gli ultimi dieci minuti.
