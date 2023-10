Basket serie C, ai Baskérs non basta una super difesa

Niente da fare per i Baskérs Forlimpopoli, che nella difficile trasferta di Molinella cadono 58-51 (13-14; 30-27; 42-38). L’avvio è di marca bolognese, ma il 10-0 del 5’, viene prontamente ricucito da 8 punti consecutivi di Ruscelli. Equilibrio che prosegue per tutta la contesa: il match si decide solo negli ultimi minuti, con i canestri pesanti di Bianchi. Non è basta una buona prova difensiva, ma i segnali dati dai Baskérs sono confortanti.

Tabellino: Dellachiesa, Benedetti 5, Brighi A. ne, Brighi L. 10, Ruscelli 13, Naldini, Rossi 13, Lazzari, Bracci 2, Dell’Omo 6, Farabegoli 2, Palazzi ne. All.: Tumidei.