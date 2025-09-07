Basket serie C. Anche Cristoni nel roster della 4 Torri

Una nuova e importante riconferma del gruppo che ha vinto il campionato arriva in casa Despar 4 Torri: anche Nicola Cristoni farà parte del roster per la prossima Serie C.

Guardia del 2004 di 183 centimetri, Nicola cresce come giocatore nelle giovanili tra Bassano del Grappa e Marostica, maglia con cui poi fa il suo esordio tra i senior in C Silver e in Serie D tra il 2022 e il 2023. Poi, l’approdo alla 4 Torri nell’estate del 2023: con i granata mette subito in mostra le sue grandi qualità realizzative. È trascinatore dell’Under 20 Silver, con una miglior prestazione da 41 punti, mentre chiude a 22,8 di media il campionato Under 19 Gold.

Nello stesso anno Cristoni è aggregato alla Divisione Regionale 1, e segna canestri molto pesanti che gli valgono la riconferma per la stagione della promozione, la sua prima vera da senior, dove si ritaglia spazio nonostante la grande concorrenza. Si candida, adesso, per un ruolo importante anche in Serie C: "Sono molto carico e fiducioso per questa stagione, soprattutto per il nuovo gruppo che è stato costruito", le sue parole. "Ci sarà da lavorare duro per inserire al meglio i nuovi arrivati, sia nel gioco sia come gruppo squadra. A differenza dell’anno scorso punteremo alla salvezza".