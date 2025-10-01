Basket Serie C. Anche Lissone incassa il terzo ko consecutivo

Zero su tre in Serie C per Galvi Lissone, Basket Seregno e Fortitudo Busnago. Peggior avvio di campionato non poteva esserci specie per la rinnovata squadra di Alessandro Galli battuta in casa dalla Robur et Fides Varese nonostante la prestazione “monstre“ di Alessandro Esposito, autore di 29 punti, due in più di Ivanaj, ex Aurora e ora punto di forza della formazione varesina che si impone al PalaFarè 79-71. A segnare indelebilmente il primo match dell’anno dei biancoblù è il deficitario primo quarto perso 11-24. Nonostante una buona reazione e il sorpasso all’inizio del terzo quarto (34-33) la Galvi non riesce mai a ribaltare l’inerzia e deve incassare subito un inatteso ko casalingo. Più sostanzioso quello del Basket Seregno contro l’altra varesina, Academy. L’andamento è molto simile a quello di Lissone con gli ospiti avanti 25-10 al termine del primo quarto e poi in ampio controllo fino al finale di 82-62 (Barni 14).

Serve invece un tempo supplementare al Seriana Basket per avere ragione in trasferta della Fortitudo Busnago in un partita dal punteggio Nba. Al 45’ il segnapunti dirà 107-104.

Ro.San.