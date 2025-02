Basket serie C: Ancona ore 18. Il Guelfo chiede strada al fanalino Stamura

Nel campionato di serie C di basket, alle 18 il Guelfo giocherà in trasferta sul campo della Stamura Ancona. I marchigiani sono il fanalino di coda. Una partita che la squadra di Claudio Agresti non deve sottovalutare, questa è l’unica strada per tornare a casa da Ancona con un risultato positivo.

Le altre gare: Real Magnifico Pesaro-Titano San Marino, Baskers Forlimpopoli-Taurus Jesi, Santarcangelo-Falconara, Fossombrone-Urbania, Osimo-Porto Sant’Elpidio, Sutor Montegranaro-Pisaurum Pesaro.

La classifica: Baskers Forlimpopoli 34; Angels Santarcangelo 30; Fossombrone 26; Urbania 24; Porto Sant’Elpidio 22, Sutor Montegranaro e Taurus Jesi 16; Pisarum Pesaro, Robur Osimo e Titano San Marino 14; Guelfo Basket 12; Real Magnifico Pesaro e Robur Falconara 8; Stamura Ancona 0.