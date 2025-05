Basket serie c. Angels alla ‘bella’ con Fossombrone

Sarà gara3, in programma domani sera alle 21 al PalaSgr di Santarcangelo, a decidere la serie di semifinale tra Angels e Fossombrone. Nella seconda partita la Dulca è caduta in terra marchigiana, restando aggrappata al match fino a metà gara e poi cadendo sotto i colpi di Foglietti e Altieri (80-70). In avvio c’è parecchio equilibrio, col gioco interno a dominare i primi minuti e con Fossombrone a passare a zona in pieno primo quarto. Gli Angels trovano le prime triple con Benzi e sorpassano con Bedetti, ma al 10’ la gara è ancora in parità a quota 19. I clementini salgono a due possessi di vantaggio nel secondo grazie a Giovannelli (21-26), ma è ancora la zona a permettere aggancio e sorpasso ai locali (33-31 a metà). In avvio di ripresa si segna poco, poi Fossombrone scatta avanti e produce il primo break significativo della partita (57-48). In dirittura d’arrivo Santarcangelo ci prova e aggancia un paio di volte, l’ultima a 67. Lo sprint decisivo però è dei locali che conquistano gara3.

Il tabellino di Santarcangelo: Goi 4, Giovannelli 14, Vandi 1, Ronci, Macaru 10, Benzi 11, Rossi, Bedetti 6, Mari 4, Frisoni ne, Lombardi 2, Saltykov 18. All.: Serra. Intanto Forlimpopoli ha fatto sua anche gara2 a Porto Sant’Elpidio ed è in finale.