Basket serie C. Angels-Baskers, scontro al vertice

È il giorno del redde rationem, di una sfida tanto attesa che mette di fronte le migliori squadre del girone. Angels-Baskers è tante cose, anche se probabilmente non cambierà nulla in vista della griglia playoff. Forlimpopoli, infatti, è prima imbattuta, mentre Santarcangelo insegue a -4. A tre giornate dal termine della regular season, è complicato pensare a stravolgimenti. Stasera al PalaSgr (ore 21, dirigono Lisotta e Virgili), però, le due contendenti misureranno le loro forze e vorranno fare la voce grossa in vista della postseason.

"I Baskers sono una squadra solida e con chiari punti di riferimento –, commenta il capoallenatore degli Angels, Alberto Serra –. Hanno grande forza fisica, molte alternative nel roster e sono bene allenati. Ogniqualvolta c’è equilibrio, hanno capacità di romperlo con grande autorità. Noi vogliamo fare la nostra pallacanestro, come peraltro abbiamo fatto nella gara d’andata. Ritmo, fisicità, contropiede: dovremo provare a mettere in campo la migliore versione di noi stessi e vedere il nostro miglioramento rispetto a quella sfida". All’andata in casa di Forlimpopoli la partita finì 79-72, con Lorenzo Brighi (27) miglior marcatore per Forlimpopoli e con gli Angels che avevano ancora a roster Eugenio Rivali.

Scenderanno invece in campo domani i Titans, di scena a Montegranaro alle 18.30 (arbitri Limone e Di Lello) per un match chiave in ottica playoff. I biancazzurri di Rossini sarebbero aritmeticamente nelle prime otto con un successo in terra marchigiana. Alla "Bombonera" occhio al play Federico Savelli, capace di raccogliere bottini importanti e mettere anche in ritmo i compagni.

La classifica: Forlimpopoli 46; Santarcangelo 42; Fossombrone e Urbania 32; Porto Sant’Elpidio 26; Pisaurum e Jesi 24; Pall. Titano 22; Montegranaro 20; Guelfo 18; Osimo 14; Falconara 12; Real Pesaro 10; Ancona 0.