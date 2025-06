Basket serie C. Angels, ritorno di fiamma per Tassinari

Il nuovo capo allenatore degli Angels potrebbe essere qualcuno che conosce bene quella panchina, vale a dire Davide Tassinari. Il 42enne coach, cresciuto nelle giovanili clementine fino a diventarne allenatore, è, tra i papabili, il nome più probabile per la sostituzione di Alberto Serra. Tassinari ha guidato gli Angels attraverso annate trionfali e addirittura perfette, come quella in D nel 2013/2014, per arrivare fino a Serie C e Serie B. Nel 2016 le strade si sono divise, con il coach a migrare verso altre realtà, ma ultimamente si sono riavvicinate, con Tassinari impegnato nel settore giovanile nell’ambito di Rinascita Basket Rimini. Il suo sarebbe un ritorno su una panchina conosciuta e in un ambiente a lui altrettanto noto.

Intanto la Dulca Santarcangelo, dopo l’addio ad Alberto Serra, comunica anche il saluto al viceallenatore, Dennis Botteghi, e al preparatore atletico, Luca Nicoletti. Stagione decisamente di alto livello, quella degli Angels, che non hanno potuto sfiorare la promozione solo per la presenza, nello stesso raggruppamento, di una corazzata come i Baskers Forlimpopoli, poi saliti in B interregionale. Per i clementini un secondo posto in regular season solido e mai in dubbio, poi una scalata playoff che si è interrotta solo in finale con gli artusiani. Ora un nuovo capitolo, presumibilmente con parecchi cambiamenti in vista.