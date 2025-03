Basket serie C. Angels schiacciasassi con Pesaro. Ma San Marino non ferma i Baskers

Le regine del girone M lasciano le briciole agli avversari. Anche in questa settima di ritorno, Forlimpopoli e Santarcangelo dominano le rispettive partite: i Baskers regolando in casa San Marino, gli Angels sbancando senza troppi patemi il campo del Real Pesaro.

La Pallacanestro Titano, a Forlimpopoli, ha resistito un quarto e mezzo, poi i Baskers hanno preso il largo andando sul +15 già all’intervallo (39-24). Timido rientro Titans sul -10 in avvio di ripresa, ma finale in totale controllo della capolista fino al 68-47 conclusivo.

Eccellente la partita degli Angels a Pesaro. Per i clementini un finale di 73-104 che racconta alla perfezione il dominio in tutto il match. Santarcangelo è già in doppia cifra di vantaggio dopo un quarto (15-25) e all’intervallo dilaga sul 34-51. Nella ripresa la squadra di Serra non si ferma e aumenta il margine possesso dopo possesso. Da segnalare i 21 di Saltykov e soprattutto la tripla – doppia di Luca Bedetti, autore di 10 punti con 10 rimbalzi e 12 assist.