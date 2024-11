Basket serie C. Angels sulla vetta aspettano Osimo. Titani in viaggio contro l’Urbania

Viaggiano forte gli Angels, e questa volta l’occasione per continuare il viaggio da capolista è data dalla sfida interna con la Robur Osimo. Si gioca stasera al PalaSgr, con palla a due alle 21 (arbitri Zambelli e Sisi) e un’opportunità d’oro, vista la classifica degli avversari. Osimo è infatti al penultimo posto con una sola vittoria nel carniere e tante delusioni assortite. L’ultima, in casa con Montegranaro una settimana fa, una partita nella quale ha brillato il lituano Sakalnikas, autore di 29 punti, ma nel complesso la squadra non è riuscita a essere efficace difensivamente. La stessa Robur ha firmato in settimana un altro lituano, l’ala di 2.03 Antanas Tamulis. Occhio dunque alle trappole di un match sulla carta semplice, ma con qualche insidia nascosta per la truppa di Serra.

Intanto, per la Pallacanestro Titano del nuovo corso targato Stefano Rossini, ecco subito un match complicato, quello di domani a Sant’Angelo in Vado con Urbania (ore 18, arbitri Beltrami e Righi). I marchigiani, terzi assieme a Fossombrone dietro alle due capolista Angels e Forlimpopoli, sembrano attrezzati per una corsa nelle prime posizioni per tutto il campionato. Nell’ultimo turno, Urbania ha messo a segno un importante blitz esterno a Castel Guelfo grazie ai 25 di Dusels. Per i Titans necessaria una reazione di squadra dopo il netto ko interno coi Baskers la scorsa settimana al Multieventi. Per l’ottava giornata si giocano anche Forlimpopoli – Falconara, Pisaurum – Jesi, Ancona – Real Pesaro, Montegranaro – Fossombrone e Porto Sant’Elpidio – Castel Guelfo.