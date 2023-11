Basket Serie C. Apl, c’è Bottanuco La Galvi Lissone cerca di mettere in cassaforte uno dei primi tre posti del girone Est C di serie C di basket. Domani affronta Bottanuco e poi la capolista Romano di Lombardia. La Fortitudo Busnago e la Poli. Varedo hanno una ghiotta opportunità di muovere la loro classifica.