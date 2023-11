Basket Serie C. Apl, il coach rientra col Romano

Nel big-match di domani sera del girone Est C di serie C in programma a Martinengo tra la capolista Romano di Lombardia e la diretta inseguitrice Galvi Lissone, sarà regolarmente in panchina Sebastiano Fumagalli. Per avere l’allenatore espulso contro Bottanuco e squalificato un turno dal Giudice Sportivo la società lissonese commuterà la giornata di stop in una sanzione economica. Si gioca quindi ad armi pari il big-match dell’ultima giornata di andata della stagione regolare, chi vince è campione d’inverno. La squadra di Marinò ci arriva con uno stato di forma invidiabile frutto delle sei vittorie consecutive fin qui ottenute. Ma non c’è solo Romano-Lissone (palla a due 20.30), l’11esimo turno propone, sempre domani ma alle 18.15 anche Persico Seriana-Fortitudo Busnago, mentre il fanalino di coda Villasanta riceve domenica alle 18 la Pall. Milano.

Ro.San.