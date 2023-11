BASKET SERIE C: appuntamento al palasport. La Dukes di Mameli sfida l’Altopascio

Turno casalingo per la Romolini Immobiliare Dukes Basket Sansepolcro, che nella ottava giornata del campionato di serie C riceve la visita della Bama Altopascio con l’intento di migliorare la sua già tranquilla posizione di classifica. L’appuntamento è per le 18,30 odierne sul parquet del palasport biturgense. Il bilancio è per ora di tre vittorie e altrettante sconfitte (più il turno di riposo osservato), non dimenticando un particolare: i bianconeri di coach Mameli hanno già affrontato le prime quattro della graduatoria, riuscendo a battere la Fides Montevarchi in trasferta e il Costone Siena in casa e perdendo a domicilio contro Dragons Prato e fuori casa a Livorno; un cammino regolare pe una squadra che ha quale obiettivo prioritario la permanenza in categoria. Ora il calendario sembra più agevole sulla carta, anche se è noto che non bisogna mai abbassare la guardia per evitare di incappare in sgradite sorprese, ma quanto pare la Dukes lo sa benissimo.