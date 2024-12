Basket serie C:. Argenta cade con Castelnovo

La Sima Bio Argenta cade tra le mura amiche (70-82) contro un Castelnovo Monti nettamente più pimpante. Argenta parte forte dopo i primi 3 minuti (4-0), salvo poi concedere il pallino del gioco in mano agli ospiti; una tripla di Liepins ribalta la contesa (7-10). Alassio risponde con la stessa moneta, e tiene in partita i suoi (14-16 al 10’).

Nel 2° quarto Castelnovo riempe l’area, rendendo difficile la via al canestro per Argenta. Gli ospiti arrivano a condurre 16-26 al 14’, e Ortasi costretto a fermare la partita. Al rientro SimaBio trova la chiave per aprire la difesa ospite, segnando con Trinca la tripla del pareggio ben imbeccato da Cortesi (27-27). Sull’azione successiva Farina, sempre su assist di Cortesi, riporta in vantaggio i suoi sul 30-27 al 18’.

La partita rimane punto a punto fino al 22’, quando arriva un break pesantissimo ospite targato Liepins e Ross. La SimaBio è brava a non mollare, e reagisce segnando con Cortesi il -9 (56-65 al 32’); Castelnovo però risponde e ricaccia Argenta oltre la doppia cifra di margine

Per tutto il 4° quarto Castelnovo impedisce la rimonta e porta a casa il match.