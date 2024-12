Basket serie C:. Argenta cade a Montecchio

La Cestistica Argenta non riesce a interrompere la striscia di sconfitte che dura ormai da 5 partite, e perde un match importante contro un avversario diretto per la lotta salvezza, 76-65 contro Montecchio. Che non sia una serata facile per la SimaBio lo si intuisce sin dai primi minuti, con Montecchio a infilare 3 triple nei primi 4 minuti costringendo Ortasi al time-out sul 14-6. Dalla girandola dei cambi entrano Boggian e Farina, entrambi subito in palla. A trarne benefici è la difesa, che produce palle recuperate e contropiedi. Boggian fa la voce grossa sotto i tabelloni, portando in dote rimbalzi in attacco e extra possessi. Lo sforzo produce un controbreak ospite di 12-2 che chiude la frazione sul 18-19.

Nel 2° quarto Montecchio non ci sta, e coi propri veterani arriva forte la sterzata; al 13’ Argenta è costretta di nuovo ad inseguire, ma all’intervallo sarà avanti di 4 (35-39). Al rientro in campo la partita rimane in equilibrio per i primi 4 minuti, quando Montecchio serra la difesa rendendo difficile la via del canestro, dando il massimo vantaggio ai reggiani sul 66-53. Argenta ci prova, torna a meno sei, ma alla fine finisce 76-65.