Basket serie C:. Argenta sbanca. Granarolo

Vittoria convincente e di carattere per la SimaBio Argenta, che riesce a sbancare Granarolo 63-76, con una prova consistente e di alto livello. Argenta si presenta a Granarolo senza Cortesi e con Manias ancora infortunato, ma prova subito a fuggire sul +5 (18-23 al 10’).

Cmp è scossa, ma trova la forza di reagire affidandosi a Beretta, che riporta a contatto si suoi. La contesa diventa un botta e risposta continuo, con un equilibrio che non trova modo di spezzarsi. Un jumper dai 5 metri di un eccellente Alassio pareggia sul 33-33, che manda le squadre al riposo.

Al rientro in campo Argenta parte nettamente più pimpante, al 23’ Alassio prende in mano la partita, andando a segnare 8 punti consecutivi per SimaBio; in un amen siamo 38-47. Granarolo fatica a trovare soluzioni, si tiene in scia solo coi liberi. Magnani dall’angolo segna la tripla del 40-52 che ricaccia indietro gli avversari. Lo scarto rimane invariato sulle 10 lunghezze per buona parte dell’ultima frazione, quando Alassio segna tre bombe da distanza siderale che scavano il solco oltre le 15 lunghezze per gli argentani.