Basket serie C:. Argenta travolta a Zola Predosa

Netta sconfitta della SimaBio Argenta, che non riesce a dare seguito alle eccellenti prove mostrate nelle ultime 3 partite, e capitola contro probabilmente la squadra più in forma del girone, lo Zola Predosa, per 93-49. Che non sia una giornata facile lo si intuisce fin da subito, con Francia ad aggredire i portatori di palla argentani, e oscurare linee di passaggio. La pressione difensiva genera tante palle perse, che i bolognesi trasformano in facili contropiedi (15-4 al 5’).

Ortasi fatica a trovare equilibrio nel quintetto, e già nel primo quarto ne ha fatti entrare 11. Con l’ingresso di Tumiati Argenta si scuote; la palla comincia a circolare, e gli ospiti si tengono in scia (17-26 al 10’). Il momento buono prosegue nei primi minuti del 2° quarto, con Cortesi a fare da riferimento in attacco, ben innescato dai suoi compagni; una tripla del capitano argentano riporta sotto SimaBio sul 28-24 al 16’, costringendo Mondini a interrompere la partita. Gli ospiti sbandano, e Zola vola via sul 43-29 al 20’. La pausa lunga non fa bene ad Argenta, perché al rientro è solo monologo bolognese.