BASKET SERIE C. Arriva la capolista, la Landini tenta l’impresa

La Gino Landini Lerici cerca il ritorno alla vittoria stasera alle 21 al PalaBiagini, nella difficilissima sfida casalinga contro la capolista Savigliano. Le altre partite: San Mauro Torinese-Vado, 5 Pari Torino-Dan Bosco Livorno, Cus Torino-Piossasco, Cuneo-Cus Genova, My Basket Genova-Bra e Livorno-Campus Piemonte. In Divisione regionale 1 la Golfo dei Poeti oggi alle 18 riceve la vicecapolista il Tigullio Santa Margherita. In C femminile infine Landini Lerici vittoriosa 62-47 nell’anticipo casalingo contro il Polysport Savona.