Basket serie C. Aviators Lugo senza scampo a Medicina. Domenica a Santarcangelo l’occasione del riscatto

Virtus Medicina

90

Aviators Lugo

78

MEDICINA: Murati 21, Curione ne, Poluzzi 13, Sabattani 2, Folli 14, Cattani 6, Lorenzini 4, Iattoni 17, Zambon 11, Martini 2, Galvani. All.: Dalpozzo

LUGO: Goi 15, Laslau ne, Costa ne, Baroncini L. 7, Fussi 20, Creta 4, Canzonieri 6, Arosti 13, Ravaioli 13, Pasquali. All.: Baroncini F.

Arbitri: Mazza – Neri

Note - Parziali: 20-21; 46-36; 68-60

Gli Aviators non possono nulla contro la capolista Virtus Medicina, ma riescono comunque a stare in partita per trenta minuti. Gli emiliani piazzano il primo break nel secondo quarto grazie ai punti di Folli e Zambon e a tre triple di Murati, passando così a condurre in doppia cifra, poi è Ravaioli che prova a ricucire il gap fino al 58-63. Gli sforzi sono però vani perché è ancora Zambon poco prima dell’intervallo a riportare i suoi avanti di dieci lunghezze (46-36). Coach Baroncini prova allora a cambiare la difesa ricorrendo alla zona, ma anche in questo caso Medicina risponde alla grande segnando molte triple che le permettono di mantenere un buon divario fino alla sirena finale. Lugo ritornerà in campo domenica alle 18 a Santarcangelo contro gli Angels. Classifica: Medicina 10; CMP Bologna* 8; Baskers Folimpopoli, Guelfo* e Molinella* 6; Ozzano e Santarcangelo* 4; SG Fortitudo Bologna*, Lugo, e BSL San Lazzaro 2; Scuola Basket Ferrara 0. * già riposato

l.d.f.