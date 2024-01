Basket serie c. Aviators Lugo senza scampo con Forlimpopoli

Aviators Lugo

65

Forlimpopoli

83

LUGO: Goi 9, Laslau, De Carli, Morozzi 1, Baroncini L. 16, Fussi 2, Creta ne, Canzonieri 5, Arosti 5, Ravaioli 21, Pasquali 6. All.: Baroncini F.

FORLIMPOPOLI: Dellachiesa, Benedetti 10, Brighi A. 11, Ruscelli 4, Naldini 3, Rossi 8, Brighi L. 16, Lazzari 3, Bracci 13, Dell’Omo 8, Farabegoli 7, Palazzi. All.: Tumidei

Arbitri: Maffezzoli – Santacroce

Note – Parziali: 17-17; 35-43;52-67

Niente da fare per gli Aviators nel derby con i Baskers Forlimpopoli, impostisi con un largo scarto. Lugo regge l’urto nel primo tempo, mostrando comunque qualche problema di troppo in difesa, soprattutto quando la difesa a zona viene sistematicamente bucata dalle triple. Nel terzo quarto arriva il crollo. Canzonieri esce per falli al 26’, Ariosti per un fallo tecnico e così gli ospiti possono allungare sul 67-52 di fine terzo quarto, limitandosi poi gestire il vantaggio senza problemi nell’ultima frazione.