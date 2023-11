BASKET SERIE C. Baskérs all’esame di maturità contro la Virtus Medicina

Questa sera, alle 21, i Baskérs Forlimpopoli saranno di scena sul parquet di Medicina per affrontare i padroni di casa della Virtus in un match che dirà molto delle ambizioni dei ragazzi di coach Alessandro Tumidei. I bolognesi, che finora hanno perso solo sul campo della Cmp Global, sono una delle due capoliste del torneo, attualmente a +4 rispetto a Brighi e compagni, i quali cercheranno quindi di accorciare le distanze e mantenersi in corsa così per i primi tre posti che valgono i playoff.

Tra le fila giallonere, attenzione alla verve del duo Murati-Folli (che viaggiano rispettivamente 12 e 15 punti a gara), oltre all’esperienza di Michele Poluzzi (13) e di Riccardo Iattoni (14). Servirà una prova gagliarda alla Chemifarma Forlimpopoli per provare a conquistare i due punti: per farlo, sarà necessario il contributo di tutti, compreso quello di Antonio Brighi, sempre più vicino al pieno recupero dopo lo stop che lo ha tenuto ai box per quasi due mesi.

v. r.