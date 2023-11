Basket serie c. Baskérs ancora fuori. Stavolta serve il colpo

Terza trasferta consecutiva per i Baskérs Forlimpopoli che, stasera alle 18, saranno di scena a Bologna per affrontare la Sg Fortitudo. Dopo due ko contro altrettante big del torneo come Cmp Global e Molinella, oggi i ragazzi di coach Tumidei affronteranno un’avversaria sulla carta ben più agevole, che finora ha vinto solo all’esordio contro Bsl (72-82) e che punta a mantenere la categoria.

La giovane formazione bolognese fa grande affidamento sulla duttilità di Zinelli (quasi 16 di media), oltre che sulla verve di Daly e dei giovani Brizzi e Lanzarini. Sotto le plance, attenzione anche al forlivese Pietro Serra (passato dal settore giovanile della Pallacanestro 2.015, è figlio di ‘Pomo’, ex viceallenatore dell’Unieuro). Per i Baskérs si tratta di una gara da non sbagliare, per interrompere la striscia negativa e restare in scia al gruppo di testa.