Basket serie c. Baskérs, che grinta. Santarcangelo ko

Grande successo per i Baskérs Forlimpopoli, che battono nel derby gli Angels Santarcangelo per 87-73 (16-23; 43-35; 67-60), riprendendo la marcia dopo il ko di Medicina. Eppure, in avvio sono gli Angels a prendere il controllo delle operazioni, trascinati da Bedetti. Nel secondo quarto, l’inerzia cambia e sono i ragazzi di Tumidei a spingere sull’acceleratore, trascinati da un solido Dell’Omo e dalle folate di Rossi. Dopo un terzo parziale in equilibrio, sono i Baskérs a spezzare il match nell’ultimo quarto, colpendo duro nel pitturato con il duo Farabegoli-Bracci e volando via nel punteggio, fino al netto +14 finale.

Il tabellino: Dellachiesa ne, Benedetti 7, Brighi A. 18, Ruscelli 6, Naldini, Rossi 14, Brighi L. 4, Lazzari, Bracci 8, Dell’Omo 16, Farabegoli 12, Palazzi 2. All.: Tumidei.