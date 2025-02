Basket serie C. Baskérs, la prova più difficile

Difficilissima trasferta per i Baskérs Forlimpopoli che, alle 18, saranno di scena sul parquet di Fermignano per affrontare la Bartoli Fossombrone, terza forza del torneo e squadra in grande condizione come testimoniano le sei vittorie consecutive con cui arriva al match. Allenata da un ex serie A come Riccardo Paolini (già a Pesaro e a Cagliari e Ferentino in A2), Fossombrone ha un roster molto interessante, in cui spiccano i lunghi Diego Foglietti, nella top ten dei migliori realizzatori con 15 punti a gara, e Tommaso Beligni, oltre che l’esperto Rosatti e l’esterno Enrico Pagliaro. La sfida tra le due migliori difese del torneo darà un ulteriore importante responso sulla forza e sulla solidità dei Baskérs che, con una striscia di sedici vittorie, sono chiamati a un nuovo difficile test per allungare la loro imbattibilità e consolidare ulteriormente il proprio primato in classifica sul campo di una delle formazioni più talentuose e lanciate del campionato. All’andata Brighi e compagni ebbero la meglio per 78-58 sul parquet di Forlimpopoli.