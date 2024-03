BASKET SERIE C. Baskérs sereni a Santarcangelo

Penultima giornata di regular season in C: stasera alle 21, dopo il matematico accesso ai playoff, i Baskérs Forlimpopoli saranno al PalaSgr di Santarcangelo per affrontare gli Angels in un derby che si preannuncia vivace. I clementini, guidati da coach Alberto Serra, dopo una stagione caratterizzata da assenze e infortuni cercano il miglior posizionamento possibile in vista della Poule Salvezza, oltre che un successo valido per il campanile. L’esperienza del duo Rivali-Bedetti, l’estro di Simone Conti (quasi 22 punti di media), la freschezza dei giovani come Mulazzani e Abba, oltre alla fisicità di Saltykov: questi i principali ingredienti di una formazione arrembante.