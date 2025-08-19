Basket serie C. Beccari alla 4T per il terzo anno consecutivo

A una settimana dall’inizio della stagione, arriva un’altra importante conferma del gruppo che ha vinto il campionato: Andrea Beccari sarà un giocatore della Despar 4 Torri, per il terzo anno di fila.

Ala grande classe 1999 per 195 centimetri di altezza, Andrea ha già disputato la Serie C in versione “Silver” con il Nuovo Basket Rovigo nel 2022-2023, prima di approdare in granata nell’estate del 2023. Con i colori della 4 Torri, Beccari ha disputato due solidissime stagioni, portando punti sotto il ferro e da fuori, ma soprattutto leadership e concretezza sui due lati del campo: fattori che serviranno tantissimo alla truppa di coach Dalpozzo nel campionato alle porte.

"Affronteremo sicuramente una stagione più difficile rispetto allo scorso anno – ha dichiarato Beccari dopo il rinnovo – il livello si alzerà molto e così ci sarà molta più competitività. Noi cercheremo di replicare l’ultimo scorcio di campionato, quando abbiamo avuto modo di testare il livello della Serie C.

Con i nuovi innesti andremo a perfezionare il gruppo dell’anno scorso, concentrandoci, poi, sugli aspetti tecnici e tattici, per fare un campionato all’altezza. Noi ce la metteremo tutta".