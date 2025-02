Basket serie C. Bnv Juve, bentornata vittoria. Duello finale, ko il Valdisieve

La Bnv Juve Pontedera torna alla vittoria imponendosi su Valdisieve per 73-71. Dopo una serie di risultati negativi i ragazzi pontederesi sono finalmente riusciti a sbloccarsi. Il match casalingo si è giocato su ritmi elevati con continui ribaltamenti di fronte e momenti di grande intensità, culminando in un finale al cardiopalma in cui la squadra pontederese ha saputo mantenere la lucidità necessaria per portare a casa il successo. L’inizio di gara ha visto Pontedera partire con il giusto atteggiamento, chiudendo il primo quarto sul 20-19. Nel secondo periodo però Valdisieve, ha preso le redini del gioco alzando il ritmo e sfruttando alcune imprecisioni difensive dei padroni di casa. Gli ospiti hanno così messo a segno un parziale di 21-13, che ha permesso loro di andare all’intervallo avanti di sette punti sul 40-33. Al rientro dagli spogliatoi Pontedera ha cambiato marcia con una difesa più aggressiva e una maggiore attenzione dove Valdisieve ha faticato a trovare soluzioni contro la pressione pontederese, segnando appena 9 punti nel terzo quarto, mentre i padroni di casa ne hanno realizzati 21, ribaltando completamente l’inerzia della gara. L’ultimo periodo si è trasformato in una battaglia punto a punto dove Valdisieve ha provato il tutto per tutto per rientrare in partita segnando 22 punti ma i padroni di casa sono riusciti a rimanere concentrati e a gestire i possessi decisivi e con un quarto periodo da 19 punti, la BNV Juve Pontedera è riuscita a mantenere il vantaggio e a chiudere il match con una vittoria.

Andrea Martina Torre