Basket serie C. Bnv spreca l’occasione. La salvezza si complica

La Bnv Juve Pontedera incassa una sconfitta amara nella trasferta di Sansepolcro, cedendo per 64-57 ai padroni di casa del Romolini Immobiliare Sansepolcro, in una gara che, almeno sulla carta, rappresentava un’occasione importante per fare un passo avanti nella corsa alla salvezza. L’inizio della partita ha visto la Pontedera faticare a trovare ritmo in attacco, subendo l’impatto fisico dei padroni di casa e trovandosi subito costretta a inseguire. Il primo quarto si è chiuso sul 16-10 per Sansepolcro ma il vero crollo è arrivato nel secondo periodo, quando la Juve Pontedera ha completamente perso fluidità e precisione in attacco, realizzando appena sei punti in dieci minuti. Dall’altra parte, Sansepolcro ha approfittato del blackout offensivo degli avversari per piazzare un devastante parziale, andando all’intervallo lungo avanti 38-16 mettendo una seria ipoteca sul match. Nel terzo quarto, con un buon parziale, la squadra è riuscita a ridurre il divario a 52-37 restituendo una parvenza di equilibrio alla gara e dando l’impressione di poter provare a rientrare. Nell’ultima frazione, Pontedera ha continuato a spingere, trovando un parziale favorevole di 22-14 che le ha permesso di avvicinarsi fino al -7 finale. Troppo tardi però.

Andrea Martina Torre