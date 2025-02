Basket Serie C. Bottegone non ingrana. Agliana batte Prato

Nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie C, Agliana espugna all’overtime (88-93, parziali 24-19, 36-38, 54-57, 79-79) il campo della Pallacanestro Dragons Prato, mentre Bottegone conferma di attraversare settimane difficili, cedendo 72-78 (26-18, 41-34, 49-59) in casa a Sansepolcro. In classifica, l’Endiasfalti sale al quinto posto con 20 punti, la Valentina’s Camicette scende al nono a quota 16. Una super Agliana non molla mai e infila il quinto risultato utile consecutivo. I neroverdi hanno riagguantato una partita che sembrava ormai chiusa. Il tabellino di Agliana: Giannini 11, Zita, Rossi 19, Nieri 7, Bacci 20, Manetti 13, Mucci 12, Bonistalli 4, Nesi 7, Bardazzi, Lo Bello, Andrei.

Privi di Cukaj, Mati e Niccolò Milani, con Catalano a mezzo servizio, Bottegone ha un ottimo approccio al match, arrivando anche a +13, ma si fa rimontare e sorpassare nella ripresa. Il tabellino di Bottegone: Magnini 6, Biagi 19, Cukaj, Calderaro 5, Cecconi 4, Meacci 16, Giusti 5, Santi 4, Catalano 13, Agostini, Milani ne.