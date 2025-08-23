Basket Serie C. Bottegone, via alla preparazione. Don Baronti: "Obiettivo salvezza»

"Siamo pronti a partire per una nuova avventura". Don Piergiorgio Baronti, presidentissimo della Valentina’s Camicette Bottegone, vara la stagione 2025-26 della prima squadra giallonera, che lunedì 25 agosto, con ritrovo alle ore 19 alla palestra Martin Luther King, inizierà la preparazione al campionato di serie C. La squadra si allenerà tutti i giorni agli ordini di Maurizio Milani, intervallando il lavoro in palestra con alcune uscite amichevoli: la prima è in programma domenica 31 agosto a Montemurlo (DR1). Il 13 ci sarà l’esordio in Coppa Toscana in casa dell’Unione Sportiva Livorno.

"Sono soddisfatto della piena collaborazione tra le due società, Bottegone Basket 2001 e Bottegone Basket Junior: questa sinergia farà crescere e rafforzare tutto il movimento della pallacanestro nel nostro paese e non solo – sottolinea Don Baronti –. Come coach Milani, sono contento di come è stata allestita la squadra, partendo dalle riconferme per poi giungere ai nuovi arrivi. È proprio a questi ultimi che rivolgo il mio sincero e affettuoso saluto: benvenuti a Bottegone. L’obiettivo è quello di raggiungere innanzitutto la salvezza senza troppi patemi. Faccio un grosso in bocca al lupo a ragazzi, staff e preparatori per l’inizio di questo percorso".

Gianluca Barni